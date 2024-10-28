Экс-супруга боксера Бивола пожаловалась на угрозы убийством после развода

Бывшая жена боксера Дмитрия Бивола Екатерина начала получать сообщения с угрозами после развода, повлекшего за собой судебные разбирательства по вопросу алиментов. Об этом сообщает РЕН ТВ, ссылаясь на источник.
Разрыв пары произошел в 2023 году. Екатерина уточнила, что Дмитрий был ей верен и что их расставание произошло по другим причинам. По ее словам, за последний год совместной жизни они не виделись с супругом около десяти месяцев.
Их история началась, когда Дмитрий и Екатерина познакомились в самолете в 16-летнем возрасте. В будущем они активно делились совместными фотографиями и давали интервью. В браке у них родились двое детей.
Ранее зампредседателя комитета Госдумы РФ по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Виталий Милонов выразил мнение, что громкие звездные разводы могут быть связаны с низкой культурой разводящихся.