«РВ»: российские бойцы спокойно передвигаются Селидово

Российские военные полностью контролируют большую часть города Селидово в Донецкой народной республике, сообщает Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».
Военкоры также отметили, что в западной части населённого пункта ещё проводится зачистка.
В публикации подчёркивается, что военнослужащие РФ спокойно ходят по городу.
«Бойцы группировки “Центр” спокойно передвигаются по городу», — рассказали военкоры.
Ранее военкор Евгений Лисицын опубликовал кадры из центральной части освобождённого Селидово, где войска РФ полностью контролируют большую часть города.