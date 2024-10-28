Олбани
+11°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«РВ»: российские бойцы спокойно передвигаются Селидово

Военные РФ полностью контролируют большую часть города.

Источник: Аргументы и факты

Российские военные полностью контролируют большую часть города Селидово в Донецкой народной республике, сообщает Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

Военкоры также отметили, что в западной части населённого пункта ещё проводится зачистка.

В публикации подчёркивается, что военнослужащие РФ спокойно ходят по городу.

«Бойцы группировки “Центр” спокойно передвигаются по городу», — рассказали военкоры.

Ранее военкор Евгений Лисицын опубликовал кадры из центральной части освобождённого Селидово, где войска РФ полностью контролируют большую часть города.