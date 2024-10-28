В Турции уборщик вернул в банк деньги, поступившие от неизвестного

Житель Измира Озкан Айдик обнаружил на своем банковском счету сумму в размере более 23 миллионов лир (около 6,7 миллионов долларов США), что сильно его удивило.
Озкан, работающий уборщиком и живущий в районе Мендерес, сначала зашел в мобильное приложение, чтобы оплатить коммунальные счета, но, увидев неожиданное прибавление, решил вернуть деньги в банк. Мужчина счел эти средства «харамом».
Как сообщает газета Yeni Şafak, Айдик, при визите в банк он попытался выяснить происхождение денег, но сотрудники, сославшись на конфиденциальность, отказались раскрыть любые детали. Айдик заявил, что намерен обратиться в полицию, поскольку он хотел бы узнать больше о происхождении и перспективе распределения средств.
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