В Турции уборщик вернул в банк деньги, поступившие от неизвестного

Как сообщает газета Yeni Şafak, Айдик, при визите в банк он попытался выяснить происхождение денег, но сотрудники, сославшись на конфиденциальность, отказались раскрыть любые детали. Айдик заявил, что намерен обратиться в полицию, поскольку он хотел бы узнать больше о происхождении и перспективе распределения средств.