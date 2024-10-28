Стало известно, какой будет погода в Иркутске 28 октября 2024

Погода в Иркутске 28 октября 2024 обещает быть ветреной и теплой. Так, по прогнозам синоптиков Иркутского Гидрометцентра, воздух прогреется до +10 градусов. При этом ночью будет держаться холод от −2 до −4.
Погода в Иркутске 28 октября 2024.
— Переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный 4−9 м/с. Температура днём +8…+10, — поделились метеорологи.
Что касается остальных частей региона, то там столбик термометра днем поднимется до +7…+12 градусов. Ветер будет юго-западный, юго-восточный с порывами до 13 м/с. В Катангском и Киренском районах возможен снег и дождь.