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Стало известно, какой будет погода в Иркутске 28 октября 2024

Ветер и +10 градусов обещают в Иркутске 28 октября.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Погода в Иркутске 28 октября 2024 обещает быть ветреной и теплой. Так, по прогнозам синоптиков Иркутского Гидрометцентра, воздух прогреется до +10 градусов. При этом ночью будет держаться холод от −2 до −4.

Погода в Иркутске 28 октября 2024.

— Переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный 4−9 м/с. Температура днём +8…+10, — поделились метеорологи.

Что касается остальных частей региона, то там столбик термометра днем поднимется до +7…+12 градусов. Ветер будет юго-западный, юго-восточный с порывами до 13 м/с. В Катангском и Киренском районах возможен снег и дождь.