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В ГД предложили запретить не принимать на работу женщин без детей

Законопроект направлен на повышение гарантий права на труд для женщин.

Источник: Аргументы и факты

Российские парламентарии вносят в Госдуму законопроект, который запрещает работодателям отказывать в трудоустройстве женщинам из-за отсутствия детей, сообщает РИА Новости.

Авторами инициативы являются председатель комитета ГД по соцполитике Ярослав Нилов и депутаты от партии ЛДПР.

Они заявили, что в стране фиксируются случаи, когда работодатели не трудоустраивают бездетных женщин, опасаясь возможного предстоящего отпуска по уходу за ребёнком. Кроме того, опасения связаны с «выплатами по беременности, родам и уходу за ребёнком».

«В целях исключения такого “буквального” толкования работодателями нормы части третьей статьи 64 ТК РФ законопроектом предлагается установить запрет для работодателей отказывать женщинам в заключении трудового договора по мотивам, связанным с отсутствием детей», — говорится в пояснительной записке.

Инициатива также предусматривает, что работодатель не сможет «отзывать» женщин из отпуска по уходу за ребёнком, пока тот не достигнет трёхлетнего возраста.

Помимо этого, предлагает повысить с полутора до трёх лет возраст детей, матери которых имеют право перевестись на другую работу с сохранением средней зарплаты «по прежней работе». Речь идёт о случаях, когда женщина после рождения ребёнка не может выполнять прежние обязанности.

Нилов подчеркнул, что проект закона «направлен на поддержку материнства и повышение гарантий права на труд для женщин». Кроме того, он разработан в Год семьи.

Изменения предлагается внести в Трудовой кодекс РФ.

Ранее Ярослав Нилов объяснил, почему проект о выплате за долгий брак не получил поддержку.