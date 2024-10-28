В ГД предложили запретить не принимать на работу женщин без детей

Они заявили, что в стране фиксируются случаи, когда работодатели не трудоустраивают бездетных женщин, опасаясь возможного предстоящего отпуска по уходу за ребёнком. Кроме того, опасения связаны с «выплатами по беременности, родам и уходу за ребёнком».