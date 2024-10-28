В ГД предложили запретить не принимать на работу женщин без детей

Российские парламентарии вносят в Госдуму законопроект, который запрещает работодателям отказывать в трудоустройстве женщинам из-за отсутствия детей, сообщает РИА Новости.
Авторами инициативы являются председатель комитета ГД по соцполитике Ярослав Нилов и депутаты от партии ЛДПР.
Они заявили, что в стране фиксируются случаи, когда работодатели не трудоустраивают бездетных женщин, опасаясь возможного предстоящего отпуска по уходу за ребёнком. Кроме того, опасения связаны с «выплатами по беременности, родам и уходу за ребёнком».
«В целях исключения такого “буквального” толкования работодателями нормы части третьей статьи 64 ТК РФ законопроектом предлагается установить запрет для работодателей отказывать женщинам в заключении трудового договора по мотивам, связанным с отсутствием детей», — говорится в пояснительной записке.
Инициатива также предусматривает, что работодатель не сможет «отзывать» женщин из отпуска по уходу за ребёнком, пока тот не достигнет трёхлетнего возраста.
Помимо этого, предлагает повысить с полутора до трёх лет возраст детей, матери которых имеют право перевестись на другую работу с сохранением средней зарплаты «по прежней работе». Речь идёт о случаях, когда женщина после рождения ребёнка не может выполнять прежние обязанности.
Нилов подчеркнул, что проект закона «направлен на поддержку материнства и повышение гарантий права на труд для женщин». Кроме того, он разработан в Год семьи.
Изменения предлагается внести в Трудовой кодекс РФ.
Ранее Ярослав Нилов объяснил, почему проект о выплате за долгий брак не получил поддержку.