Сказка «Огниво» возглавила кинопрокат в РФ

Режиссёром семейного приключенческого фильма является Александр Войтинский. По сюжету сказки солдат находит огниво, а затем освобождает запертую в нём девочку. Для того, чтобы спасти Дашу, герой отправляется в опасное путешествие. Премьера состоялась 24 октября.