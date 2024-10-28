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Сказка «Огниво» возглавила кинопрокат в РФ

За выходные фильм заработал 275 миллионов рублей.

Источник: Аргументы и факты

Российская кинолента «Огниво» стала лидером проката, за выходные фильм заработал 275 миллионов рублей в Российской Федерации и СНГ.

Соответствущую информацию обнародовал портал kinobusiness.com.

Режиссёром семейного приключенческого фильма является Александр Войтинский. По сюжету сказки солдат находит огниво, а затем освобождает запертую в нём девочку. Для того, чтобы спасти Дашу, герой отправляется в опасное путешествие. Премьера состоялась 24 октября.

На втором месте по кассовым сборам находится фильм «Веном: Последний танец». Он собрал 177, 8 миллиона рублей.

На третьей строчке расположена кинокартина «Руки Вверх!». Кассовые сборы составили 135 миллионов рублей.

Ранее 12-летняя Тоня Бойко, сыгравшая юную принцессу Дашу, призналась, что пересняла бы все сказки.