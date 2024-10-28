Актер Тимоти Шаламе проиграл на конкурсе своих двойников

Конкурс двойников актера Тимоти Шаламе состоялся на территории Нью-Йорка. О победителе рассказали авторы NBC.
Мероприятие посетили сотни участников. Многие выбрали наряд по мотивам известных картин, в которых снимался 28-летний актер. Среди них — Вилли Вонк, Боб Дилан.
Конкурс не был согласован с властями, поэтому к месту общего сбора прибыли сотрудники полиции. Они попытались разогнать толпу. Также, по некоторым данным, был арестован организатор.
В соревновании выиграл фанат в фиолетовом костюме Вилли Вонки. Сам актер в конкурсе проиграл.
Ранее сообщалось, что в Москве прошла вечеринка для фанатов турецких сериалов. Лицом мероприятия стал знаменитый Бурак Озчивит, запомнившийся всем по роли Малкочоглу Бали-бея в «Великолепном веке».