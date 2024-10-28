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Шестидневная рабочая неделя началась в РФ с 28 октября

Нерабочими станут 3 и 4 ноября, когда отмечается День народного единства.

Источник: Аргументы и факты

Россияне будут работать с понедельника по субботу в последнюю неделю октября. Рабочими станут дни с 28 октября по 2 ноября.

Выходной день 2 ноября был перенесен на 30 апреля. Это было сделано, чтобы не разбивать майские выходные. Суббота при этом будет сокращенным днем.

На следующей неделе россияне не будут работать 3 и 4 ноября. Тогда в РФ отмечается День народного единства.

Ранее сообщалось, что в крупных городах России почти не осталось привлекательных квартир и домов, которые можно снять посуточно на ноябрьские праздники. Все самое «вкусное» начали сметать уже в августе.