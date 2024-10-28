Шестидневная рабочая неделя началась в РФ с 28 октября

Россияне будут работать с понедельника по субботу в последнюю неделю октября. Рабочими станут дни с 28 октября по 2 ноября.
Выходной день 2 ноября был перенесен на 30 апреля. Это было сделано, чтобы не разбивать майские выходные. Суббота при этом будет сокращенным днем.
На следующей неделе россияне не будут работать 3 и 4 ноября. Тогда в РФ отмечается День народного единства.
Ранее сообщалось, что в крупных городах России почти не осталось привлекательных квартир и домов, которые можно снять посуточно на ноябрьские праздники. Все самое «вкусное» начали сметать уже в августе.