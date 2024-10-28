«РВ»: военные РФ взяли в плен толпу боевиков ВСУ в Курской области

«Толпа» бойцов Вооружённых сил Украины попала в плен в Курской области, сообщает Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».
Боевиков взяли в плен бойцы группировки войск «Север».
«“Северяне” взяли в плен толпу украинских боевиков в Курской области», — говорится в публикации.
По данным военкоров, в плену оказались бойцы из 21-й и 41-й бригад ВСУ. Украинцы обратились к своим сослуживцам и командирам, призвав их задуматься о реальной ситуации в Курской области. Они подчеркнули, что украинским солдатам не следует появляться под Курском.
Ранее сообщалось, что в Сети появились кадры допроса пулемётчицы Вооружённых сил Украины, захваченной в плен российскими военными в Курской области.