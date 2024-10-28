Губернатор Иркутской области посетил детский реабилитационный центр

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев посетил детский реабилитационный центр. Там за год помогают 2,5 тысячи ребят с ограниченными возможностями здоровья. Об этом сообщает ИА «Альтаир» со ссылкой на главу региона. В учреждении есть необходимое новое оборудование и аппараты диагностики.