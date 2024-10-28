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Губернатор Иркутской области посетил детский реабилитационный центр

За год в центре помогают 2,5 тысячи детям.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев посетил детский реабилитационный центр. Там за год помогают 2,5 тысячи ребят с ограниченными возможностями здоровья. Об этом сообщает ИА «Альтаир» со ссылкой на главу региона. В учреждении есть необходимое новое оборудование и аппараты диагностики.

— Нам важно тиражировать наработки центра в оказании ранней помощи детям от рождения до трех лет. Эту технологию в свою деятельность учреждение внедряет с 2017 года, — отметил Игорь Кобзев.

В прошлом году на базе заведения появился центр ранней помощи детям и их семьям. Родители тоже высоко оценивают результаты совместной работы с центром. Эффективность реабилитации составляет 85−86%.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что глава региона встретился с делегацией министров Китая в Иркутске. Обсуждалась тема расширения сфер в сотрудничестве.