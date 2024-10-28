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Дубинский: РФ может поаплодировать Зеленскому за «сдачу» Донбасса

Украинский депутат с иронией оценил желание Зеленского получать похвалу от западных государств.

Источник: Аргументы и факты

Украинский парламентарий Александр Дубинский с иронией прокомментировал желание Зеленского получать аплодисменты и похвалу от украинцев и западных государств.

Он отметил, что жители Украины и Запад разочаровались в Зеленском. По словам депутата, ему может «аплодировать» только РФ за ускоренную «сдачу» Донбасса.

«Крайне зависимый от аплодисментов сейчас может заслужить их разве что из Кремля за ускоренные темпы сдачи Донбасса», — написал Дубинский в своём блоге в соцсетях.

Депутат напомнил, что «план победы» Зеленского «не вызвал восторга» на Западе.

«Внутри ситуацию вы и сами знаете», — добавил Дубинский.

Ранее сообщалось, что президент Соединённых Штатов Джо Байден публично унизил Зеленского, поехав в ФРГ после отмены «Рамштайна».