Эксперт НИФИ Дайнеко призвала следить за сроками действия кредитной карты

Российские пользователи банков нередко пользуются деньгами финансовой организации бесплатно в рамках грейс-периода по кредитной карте. Основные правила напомнила в беседе с «Прайм» эксперт проекта НИФИ Минфина России «Моифинансы.рф» Ольга Дайнеко.
По ее словам, пользователи обязаны изучить все условия кредитного договора. В случае необходимости нужно уточнить перечень трат, включенных в покрытие льготного беспроцентного периода.
Грейс-период может продолжаться от 55 до 180 дней. Если он «привязан» к дате активации карты, то расчетный период может составлять один месяц. Такие условия подойдут тем, кто намерен совершать постоянные, но некрупные покупки.
Когда грейс-период «привязан» к дате расходной операции, отсчет начинается с даты покупки. Эти условия лучше использовать для крупных разовых покупок.
Специалист предупредила, что в действующий грейс-период нужно ежемесячно вносить минимальный платеж. Это нужно для того, чтобы на задолженность не начислили договорные проценты.
Ранее сообщалось, что любому заемщику, оказавшемуся в сложной жизненной ситуации, с этого года стали доступны кредитные каникулы. В течение них можно снизить размер платежей по банковским долгам или не платить вовсе.