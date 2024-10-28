Историк Матвеев: Гитлер пытался столкнуть Болгарию и СССР на поле боя

Сегодня исполняется 80 лет со дня подписания мирного договора между СССР и Болгарией в Москве. Матвеев напомнил, что после поражения в Первой мировой войне Болгария оказалась среди проигравших и потеряла значительную территорию, включая доступ к Эгейскому морю. В соответствии с Нёйским договором 1919 года, Болгария наложила ограничения на армию и обязала иметь авиацию и тяжелое вооружение, что подтолкнуло её к реваншистским настроениям с Германией и Венгрией.