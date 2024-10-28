«Амурские Тигрицы» одержали вторую победу над командой «Липецк»

В Липецке завершился третий тур Чемпионата России по волейболу среди женщин высшей лиги «А». В последний день местная команда на своей площадке повторно встречалась с «Амурскими Тигрицами» и вновь им уступила, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
К этому матчу клубы подходили ровно в тех же позициях, что и во встрече тремя днями ранее — «тигрицы» на седьмой строчке в турнирной таблице (следом за владивостокским «Динамо» и «Сахалином»), а «Липецк» — на 12-й: общий исход матча был вполне предсказуем. Первые две партии хабаровчанки забрали весьма уверенно — 15:25, 14:25, и сам ход игры был больше похож на тренировку, нежели на состязание.
А вот в третьем сете проявила себя «болезнь», которую иногда позволяют себе дальневосточницы — после выигранных двух партий подряд хабаровские девушки расслабляются из-за ощущения, что исход игры уже предрешен. Так же вышло и в этот раз — только чудом удалось удержать преимущество и забрать третий игровой отрезок со счетом 22:25.
— Сегодня состоялся очень важный матч. Было нужно хорошо настроиться и уверенно выполнить установку тренера. Девочки молодцы, каждая старалась сделать все по максимуму. В третьей партии были свои ошибки, но мы смогли дожать концовку. Спасибо всем за поддержку, она очень для нас ценна, — прокомментировала после матча доигровщик «Амурских Тигриц» Анастасия Грачева.
Четвертый тур Чемпионата России по волейболу стартует в Хабаровске 9 ноября. «Тигрицы» примут на своей площадке географических соседей — команду «Сахалин».