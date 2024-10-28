«Амурские Тигрицы» одержали вторую победу над командой «Липецк»

К этому матчу клубы подходили ровно в тех же позициях, что и во встрече тремя днями ранее — «тигрицы» на седьмой строчке в турнирной таблице (следом за владивостокским «Динамо» и «Сахалином»), а «Липецк» — на 12-й: общий исход матча был вполне предсказуем. Первые две партии хабаровчанки забрали весьма уверенно — 15:25, 14:25, и сам ход игры был больше похож на тренировку, нежели на состязание.