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Дочь футболиста Федора Черенкова похвалила актера фильма про отца

В прокат 31 октября выходит спортивная драма Федя. Народный футболист о звезде московского Спартака Федоре Черенкове. Главную роль в картине сыграл молодой актер Станислав Румянцев. По его словам, фильм создатели старались сделать максимально точным, а его работу на площадке оценила дочь легенды советского и российского спорта.
Источник: Известия

«Дочка Федора Черенкова Настя (мы очень подружились) приезжала на съемки. Когда увидела меня в кадре сказала: “Двигаешься как папа. Пластику узнаю, руки”. Она очень довольна моей работой, а для меня это самый строгий критик. После этих слов волнения уже чуть меньше. А еще познакомился на матче “Спартака” с другом Федора Черенкова Сергеем Родионовым. Он мне сказал: “Соболезную, очень сложная роль. Я не знаю, как его сыграть. Интересно будет посмотреть”. Я ответил, что после премьеры у него спрошу, справился ли я с задачей», — рассказал актер «Известиям».

Фильм «Федя. Народный футболист» посвящен истории блестящего спортсмена. По сюжету, молодой полузащитник Федор Черенков стремительно пробивается в основной состав «Спартака», однако череда трагедий и разочарований приводит к мыслям о завершении карьеры.

Подробнее читайте в эксклюзивном интервью «Известиям»:

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