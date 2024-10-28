Дочь футболиста Федора Черенкова похвалила актера фильма про отца

«Дочка Федора Черенкова Настя (мы очень подружились) приезжала на съемки. Когда увидела меня в кадре сказала: “Двигаешься как папа. Пластику узнаю, руки”. Она очень довольна моей работой, а для меня это самый строгий критик. После этих слов волнения уже чуть меньше. А еще познакомился на матче “Спартака” с другом Федора Черенкова Сергеем Родионовым. Он мне сказал: “Соболезную, очень сложная роль. Я не знаю, как его сыграть. Интересно будет посмотреть”. Я ответил, что после премьеры у него спрошу, справился ли я с задачей», — рассказал актер «Известиям».