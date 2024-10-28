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До −1 градуса похолодает в Новосибирске на новой рабочей неделе

Похолодание и мокрый снег придут в Новосибирск на новой рабочей неделе, 28 октября — 3 ноября.

Сейчас в Олбани: +9° 2 м/с 49% 762 мм рт. ст. +7°
Источник: РИА "Новости"

По данным сервиса «Яндекс. Погода», в понедельник, 28 октября, столбик термометра поднимется до +5 градусов, вечером начнет накрапывать дождь, а к ночи начнет снежить.

Снег с дождем будут выпадать весь следующий день, 29 числа. Температура воздуха остынет до +4 градусов, ночью столбик термометра опустится до 0 градусов.

Осадки продолжат сыпать с неба и в среду, 30 октября. В воздухе похолодает до 0…+1 градуса. Такая же погода ожидается и в четверг, 31 октября, только вечером похолодает до −1 градуса, а ночью — до −2 градусов.

Осадки прекратятся только в пятницу, 1 ноября, а в небе начнет проясняться. Столбик термометра поднимется до +2 градусов.

К выходным в Новосибирске потеплеет, хотя не стоит забывать, что эта суббота будет рабочей. 2 ноября воздух прогреется до комфортных +5 градусов, небо над головой прояснится. В воскресенье, 3 числа, потеплеет до +8 градусов, на головы сибиряков вновь начнет проливать дождь.