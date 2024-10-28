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Сведения об использовании «белого фосфора» в Газе переданы в МУС

Свидетелями являются «миллионы людей».

Источник: Аргументы и факты

Документы, свидетельствующие о том, что Израиль применяет «белый фосфор» в секторе Газа, направлены в Международный уголовный суд.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на советника палестинского президента Махмуда аль-Хабаша.

Он подчеркнул, что использование «белого фосфора» и повреждения в ходе конфликтов в Газе «задокументированы» в соответствии с международным правом. Свидетелями являются «миллионы людей».

«Были предоставлены документированные доказательства и информация, подтверждающие действия Израиля и его причастность к нарушениям, военным преступлениям и геноциду в секторе Газа, включая применение запрещённого на международном уровне оружия, в том числе белого фосфора», — заявил аль-Хабаш.

Ранее специалист по Ближнему Востоку и Северной Африке Кирилл Семёнов заявил, что лидер Израиля БиньяминНетаньяху не хочет завершать конфликт на Ближнем Востоке.