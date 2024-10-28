Сведения об использовании «белого фосфора» в Газе переданы в МУС

«Были предоставлены документированные доказательства и информация, подтверждающие действия Израиля и его причастность к нарушениям, военным преступлениям и геноциду в секторе Газа, включая применение запрещённого на международном уровне оружия, в том числе белого фосфора», — заявил аль-Хабаш.