Придётся платить: какие налоги соберут с пенсионеров до конца года

Кроме этого, пенсионерам нужно будет заплатить налог на имущество, не включённое в льготный перечень. К нему относится вторая и последующая квартиры, дом, гараж или машино-место, вторая и последующая хозпостройка на их личном участке, которые по сведениям ЕГРН являются их собственностью, поскольку от налога не освобождается только один из этих объектов.