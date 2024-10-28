Придётся платить: какие налоги соберут с пенсионеров до конца года

Об этом всех граждан старшего возраста предупредила кандидат юридических наук Ирина Сивакова, сообщает ИА DEITA.RU.
Как объяснила эксперт, российские пенсионеры имеют право на освобождение от уплаты налогов, однако, не ото всех. Первый сбор, с которым могут столкнуться граждане старшего поколения — это НДФЛ на проценты, полученные по банковским вкладам и счетам в 2023 году.
Никаких льгот для пенсионеров в данном вопросе не предусмотрено. Поэтому им придётся заплатить 13% от суммы процентов, полученных по депозитам в прошлом году, которая превышает не облагаемую налогом величину — для 2023 года это 150 000 рублей.
Кроме этого, пенсионерам нужно будет заплатить налог на имущество, не включённое в льготный перечень. К нему относится вторая и последующая квартиры, дом, гараж или машино-место, вторая и последующая хозпостройка на их личном участке, которые по сведениям ЕГРН являются их собственностью, поскольку от налога не освобождается только один из этих объектов.
Также пенсионерам придётся заплатить налог на земельный участок, площадь которого превышает 600 квадратных метров и/или за хозпостройку на этом участке, если её площадь превышает 50 «квадратов», отмечает портал «Юридические тонкости».
Более того, представителям старшего поколения в этом году предстоит заплатить налог на нежилое помещение, если оно указано в ЕГРН, а также на недвижимое имущество, которое используется в предпринимательской деятельности.
Важно понимать, что гражданину придётся заплатить налог на имущество, включённое в льготный перечень, если он стал пенсионером или предпенсионером в прошлом году. Сбор нужно будет оплатить, начиная с 1 января 2023 г. и до той даты, когда у него возникло право на льготу.