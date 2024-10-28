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Омичей ждет длинная рабочая неделя

С 28 октября по 2 ноября все дни будут рабочими.

Источник: Комсомольская правда

С 28 октября по 6 ноября омичей ждет самая длинная рабочая неделя в году. Это связано с переносом выходных дней в честь Дня народного единства.

Согласно новым правилам, выходной день 2 ноября (суббота) был перенесён на 30 апреля (вторник). В результате у большинства россиян будет рабочая неделя из шести дней. Однако суббота 2 ноября будет сокращённым рабочим днём, как того требует закон.

Вот как будет выглядеть рабочий график в начале ноября: с 28 октября по 2 ноября (понедельник — суббота) — рабочие дни. 3 и 4 ноября (воскресенье и понедельник) — выходные. С 5 по 8 ноября (вторник — пятница) — рабочие дни.

Кроме того, в 2024 году новогодние каникулы начнутся 29 декабря и продлятся 11 дней. Из-за праздников россиянам придётся выйти на работу 2 ноября и 28 декабря.