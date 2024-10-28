Омичей ждет длинная рабочая неделя

Согласно новым правилам, выходной день 2 ноября (суббота) был перенесён на 30 апреля (вторник). В результате у большинства россиян будет рабочая неделя из шести дней. Однако суббота 2 ноября будет сокращённым рабочим днём, как того требует закон.