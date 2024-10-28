Пропускаем меньше, но не забиваем: хабаровский «Амур» третий матч проигрывает, не забив ни одной шайбы

«Очередное поражение. Боевое поражение. По самоотдаче к парням у меня нет никаких претензий. Очень хотели выиграть. Я не скажу, что провалили матч. Игра была, в принципе, равной. Единственное, что соперник реализовал моменты, которые были у него. Мы не смогли реализовать выходы “два в один”. Шайба была где-то на пятаке, но надо отдать должное вратарю и парням “Северстали” — на пятаке зачищают очень хорошо. Тяжелое положение у команды, но мы руки не опускаем. Двигаемся вперед. Хватит ли терпения у руководства — этого я, честно говоря, не знаю. Поживем — увидим. У нас еще один матч остался на выезде, возможно, от него будет что-то зависеть. Сейчас очень важно забить шайбу. Для нападающего, для полевого игрока это очень важно, как важно для вратаря отыграть на ноль. Придает уверенности. Я вижу, что в действиях ребят уже царит не быстрота, а суета. Она, естественно, мешает. Важно, важно, важно хотя бы гол забить и зацепиться, может, за очко, лучше за два. Команда, естественно, воспрянет. Сейчас мы парней восстанавливать будем, как сможем», — прокомментировал игру в Череповце Андрей Мартемьянов, главный тренер ХК «Амур».