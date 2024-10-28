Пропускаем меньше, но не забиваем: хабаровский «Амур» третий матч проигрывает, не забив ни одной шайбы

И снова вспоминается предсезонка в Челябинске и радостный капитан «Амура», сжимающий в руках Кубок губернатора. Вот как тут не верить в приметы? А может быть, дело не в суевериях, даже, скорее всего, не в них, просто бывает, что в мозаике что-то не складывается. Все есть: и желание, и умение, и силы, и бросков по чужим воротам наносишь больше соперника, вот только он забивает, а у тебя все уходит в молоко. Какого-то пазла не хватает.
Недавние матчи «Амура» откровенно не радуют, причем и болельщиков, и саму команду, и руководство клуба. В «Амуре» поспешили сделать выводы и поспешили избавиться от тренера нападающих, но ситуацию это, конечно, не улучшило, просто теперь остатки тренерского штаба вынуждены специально контролировать еще и этот аспект работы, отвлекая его от других моментов.
Кратко напомним невеселую историю, которая перед поездкой в Череповец насчитывала уже пять проигранных матчей как дома, так и на выезде. Если дома было все в рамках приличий — уступить сильному сопернику с разницей в одну шайбу не стыдно, то в гостях команда умудрилась за два матча пропустить 12 шайб, при этом ни разу не забив противнику. Игра с ЦСКА — 0:7, с «Локомотивом» — 0:5. Понятно, что это непростые команды лиги, но хоть одну шайбу престижа можно было бы?
Итог — предпоследнее место в лиге, преимущество перед которым составляет всего 2 очка. Пока «Амур» спасает то, что замыкающий таблицу «Барыс», кстати, еще один победитель предсезонного турнира, играет не лучше хабаровской команды. Ситуацию надо исправлять, причем срочно, пока команда не погрузилась в безголевую яму с головой. Известно — чем хуже забивает команда, тем сложнее ей выйти из этой колеи. Самое обидное, что исполнители в «Амуре» неплохие, состав явно сильнее, чем в прошлом сезоне. Но что-то не клеится.
Хотелось верить, что в Череповце ситуацию удастся переломить. Хотелось, но не верилось. По статистике, если брать все череповецкие сражения «Амура», заканчиваются они в основном печально для хабаровчан. Бог с ней, с победой, хотелось, чтобы команда хотя бы начала забивать. Хоть бы одну для начала, а там, глядишь, и остальные подтянутся. Надо выходить из колеи, заканчивать «сухую» серию, и чем быстрее, тем лучше. Нервы у руководства клуба тоже не железные, а уж смотреть комментарии после каждого матча нет никакого желания.
Матч с «Северсталью» хабаровчане начали очень бодро — видно было, что игроков ситуация с двумя «сухарями» в панамке тоже не устраивает и поднять самооценку очень хочется. Ситуация осложнялась тем, что «Северсталь» играла тысячный матч в КХЛ, команда была заряжена на победу, а полные трибуны болельщиков, гонящие своих бойцов вперед, сразу добавляли к морали несколько пунктов. Нельзя сказать, что «Амур» выглядел слабее соперника или создавал меньше опасных моментов. Скорее наоборот. Вот только у него залетало почти все, а у «тигров» ничего.
На старте матча «Амур» в три раза умудрился перебросать хозяев, но первая шайба все-таки осталась за «Северсталью». На 7-й минуте Данил Аймурзин распечатывает ворота Игоря Бобкова. Гол еще больше взвинтил темп игры, но ничего еще не было потерянно. На перерыв команды ушли с минимальным преимуществом череповчан. Во втором периоде борьба продолжилась, хабаровчане не раз могли исправить цифры на табло, и забей они, характер игры точно изменился бы, но на 28-й минуте Эмиль Пьянов удваивает преимущество своей команды — 0:2. Ну, а на 32-й минуте Никита Коростелев забивает третью шайбу Бобкову.
В третьем периоде ничего изменить не удалось, оставалась надежда, что если «Амур» и проиграет, то сделает это не всухую, но она и на этот раз оказалась тщетной. Хабаровчане дарят очередному сопернику еще один сухарь, проигрывая на этот раз 0:3. Если смотреть на статистику — «Амур» прибавил, если на табло — изменений никаких. Как говорится, ситуация забавная, история так себе.
«Очередное поражение. Боевое поражение. По самоотдаче к парням у меня нет никаких претензий. Очень хотели выиграть. Я не скажу, что провалили матч. Игра была, в принципе, равной. Единственное, что соперник реализовал моменты, которые были у него. Мы не смогли реализовать выходы “два в один”. Шайба была где-то на пятаке, но надо отдать должное вратарю и парням “Северстали” — на пятаке зачищают очень хорошо. Тяжелое положение у команды, но мы руки не опускаем. Двигаемся вперед. Хватит ли терпения у руководства — этого я, честно говоря, не знаю. Поживем — увидим. У нас еще один матч остался на выезде, возможно, от него будет что-то зависеть. Сейчас очень важно забить шайбу. Для нападающего, для полевого игрока это очень важно, как важно для вратаря отыграть на ноль. Придает уверенности. Я вижу, что в действиях ребят уже царит не быстрота, а суета. Она, естественно, мешает. Важно, важно, важно хотя бы гол забить и зацепиться, может, за очко, лучше за два. Команда, естественно, воспрянет. Сейчас мы парней восстанавливать будем, как сможем», — прокомментировал игру в Череповце Андрей Мартемьянов, главный тренер ХК «Амур».
У «Амура» остался еще один матч на выезде. Сыграют его снова в Москве, на этот раз с «Динамо» во вторник, 29 октября. А затем команда возвращается в Хабаровск, чтобы провести домашнюю серию из пяти встреч, главная из которых с приморским «Адмиралом».