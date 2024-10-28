Олбани
+9°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

О самых необычных вакансиях в октябре рассказали новосибирцам

Узких специалистов ищут в Новосибирске.

Источник: Комсомольская правда

В Новосибирске опубликовали список самых необычных вакансий в октябре. Данными поделились аналитики популярного сервиса по поиску работы hh.ru.

Так, новосибирцам предлагают стать альпинистом-снегометателем. В обязанности специалиста входит уборка наледи. Кандидату необходимо быть готовым к переезду в Москву, иметь хорошие физические данные и логические навыки. Заработная плата для этой вакансии варьируется от 100 до 250 тысяч рублей.

Также сибиряков удивила вакансия иконописца. Специалисту предстоит писать иконы в каноническом и академическом стилях. Со стороны работодателя предлагается обучение и сдельная оплата труда.

Помимо этого в Новосибирске продолжают искать АВА-инструктора, гарпунщика, куратора трудового отряда подростков, руководителя экопроекта, нутрициолога, артист-вокалиста и конструктора одежды.

Ранее КП-Новосибирск писала о средних зарплатах сибиряков. Город занял 35 место в рейтинге по уровню зарплат.

занятость