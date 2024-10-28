О самых необычных вакансиях в октябре рассказали новосибирцам

В Новосибирске опубликовали список самых необычных вакансий в октябре. Данными поделились аналитики популярного сервиса по поиску работы hh.ru.
Так, новосибирцам предлагают стать альпинистом-снегометателем. В обязанности специалиста входит уборка наледи. Кандидату необходимо быть готовым к переезду в Москву, иметь хорошие физические данные и логические навыки. Заработная плата для этой вакансии варьируется от 100 до 250 тысяч рублей.
Также сибиряков удивила вакансия иконописца. Специалисту предстоит писать иконы в каноническом и академическом стилях. Со стороны работодателя предлагается обучение и сдельная оплата труда.
Помимо этого в Новосибирске продолжают искать АВА-инструктора, гарпунщика, куратора трудового отряда подростков, руководителя экопроекта, нутрициолога, артист-вокалиста и конструктора одежды.
Ранее КП-Новосибирск писала о средних зарплатах сибиряков. Город занял 35 место в рейтинге по уровню зарплат.