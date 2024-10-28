О самых необычных вакансиях в октябре рассказали новосибирцам

Так, новосибирцам предлагают стать альпинистом-снегометателем. В обязанности специалиста входит уборка наледи. Кандидату необходимо быть готовым к переезду в Москву, иметь хорошие физические данные и логические навыки. Заработная плата для этой вакансии варьируется от 100 до 250 тысяч рублей.