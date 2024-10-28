Осужденный в РФ американец Блэк не намерен просить о помиловании

Американский солдат Гордон Блэк, осужденный во Владивостоке, не будет просить о помиловании. Такое заявление он сделал в беседе с РИА Новости.
По словам американского гражданина, он нарушил закон РФ. Российский суд признал его виновным.
«Это их решение и ваша страна. И я должен подчиняться вашим законам», — указал Блэк.
Он добавил, что если правительство США захочет его обменять, то это также будет исключительно решением властей. Однако Блэк считает, что его имя не находилось в списке заключенных, которыми Россия и США обменялись в августе.
Напомним, Блэк приехал в Россию этой весной к девушке, с которой познакомился в Южной Корее. В один из моментов между ними произошла ссора, в ходе которой молодой человек схватил россиянку за шею, что она восприняла как реальную угрозу своей жизни. После этого он похитил у нее 10 тысяч рублей и скрылся.