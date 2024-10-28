Осужденный в РФ американец Блэк не намерен просить о помиловании

Напомним, Блэк приехал в Россию этой весной к девушке, с которой познакомился в Южной Корее. В один из моментов между ними произошла ссора, в ходе которой молодой человек схватил россиянку за шею, что она восприняла как реальную угрозу своей жизни. После этого он похитил у нее 10 тысяч рублей и скрылся.