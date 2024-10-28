Первую «прямую линию» проведет губернатор Хабаровского края

Губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин проведет свою первую «прямую линию» на посту главы региона. Эфир запланирован на среду, 30 октября. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".
Дмитрий Демешин ответит на вопросы жителей региона и представителей средств массовой информации.
«Прямая трансляция будет организована на телеканалах “Россия 24”, “Губерния” с сурдопереводом, “Хабаровск”, “6ТВ”, радиостанции “Восток России” на волне 103.7 FM (765 AM), на официальном Rutube-канале. Мероприятие начнется в 19:00», — сообщили в правительстве Хабаровского края.
Жители региона могут отправить свои вопросы и видеоосообщения в WhatsАpp по телефону
Кроме того, 28 и 29 октября с 09:00 до 18:00 без перерыва все желающие смогут задать вопрос по многоканальному телефону:
А 30 октября звонки по многоканальному номеру будут приниматься с 09:00 и до окончания трансляции.