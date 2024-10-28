Туристы уехали, свалки остались: Хасанский округ Приморья на грани экологической катастрофы

Общественник отмечает, что с завершением туристического сезона мусора стало только больше, хотя экологические проблемы Хасанского района часто списывают на «многократно возрастающую антропогенную нагрузку» в курортный сезон. Судя по размерам свалки, мусор перестали вывозить ещё летом: контейнерные баки на площадке заполнены, и мусор распространяется на несколько метров вокруг них, место превращается в мусорный полигон, куда свозят не только бытовые отходы в пакетах, но и различный негабарит: старую мебель, крупную картонную тару, остатки стройматериалов, автомобильные покрышки
«Мусорный оператор совсем перестал работать. Неужели ничего нельзя сделать с этим помойным безобразием на территории округа? Ведь подрядчики — наши хасанские, здесь живут и ведут свой бизнес. И механизмы воздействия на подрядчика законные есть!» — недоумевает общественный наблюдатель.
Подобный мусорный коллапс наблюдается не только в туристических посёлках на побережье, но и в населённых пунктах, где туристы бывают разве что транзитом без проживания. Например, в августе на переполненные контейнерные площадки жаловались жители посёлка Барабаш. Ответственное за вывоз отходов лицо сообщало сельчанам, что посёлок обслуживает один-единственный мусоровоз, и тот вышел из строя.
Вероятно, подрядчик мусорного оператора готов вывозить только обычный бытовой мусор, а вопрос утилизации негабарита остаётся проблемой тех, кто этот нестандартный мусор произвёл. (Например, владельцы магазинов не должны подкидывать на общественные мусорные площадки тары из-под партий товаров). Но ситуация на свалке по улице Ключевой такова, что к мусорным бакам стало невозможно пройти и подъехать, не разобрав баррикады из негабаритного мусора.
В комментариях к посту общественного наблюдателя пишут, что такая же проблема на грани экологической катастрофы складывается в селе Рисовая Падь: «Скоро проезда на Витязь не будет из-за мусора на перекрестке», — пишут местные жители.
Также жалобы на мусор, который не вывозят неделями, поступали от жителей Славянки, Краскино, Зарубино.