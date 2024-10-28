Туристы уехали, свалки остались: Хасанский округ Приморья на грани экологической катастрофы

Общественник отмечает, что с завершением туристического сезона мусора стало только больше, хотя экологические проблемы Хасанского района часто списывают на «многократно возрастающую антропогенную нагрузку» в курортный сезон. Судя по размерам свалки, мусор перестали вывозить ещё летом: контейнерные баки на площадке заполнены, и мусор распространяется на несколько метров вокруг них, место превращается в мусорный полигон, куда свозят не только бытовые отходы в пакетах, но и различный негабарит: старую мебель, крупную картонную тару, остатки стройматериалов, автомобильные покрышки и т. д.