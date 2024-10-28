От 5 до 75 лет: обновленный фестиваль гимнастики прошел в Новосибирске

«Развитие гимнастики в Новосибирской области имеет богатые традиции, при этом, сейчас активно развиваются и многие другие виды этого направления. Фестиваль за прошедшие годы менял свой формат, однако неизменным остается одно — он объединяет участников от самых юных наших спортсменов до любительских групп “золотого возраста”. Каждый из видов гимнастики имеет свои особенности и требования к подготовке спортсменов, но все они направлены на развитие потенциала человека», — отметил на церемонии открытия заместитель министра физической культуры и спорта региона Иван Довгаль.