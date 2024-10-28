Большое число жителей Украины поддерживают Российскую Федерацию, заявил сенатор от парламента Республики Крым Сергей Карякин.
Он добавил, что при этом украинцы не могут афишировать своё мнение.
«Есть адекватные люди на Украине, с кем я общаюсь. Поэтому уже все зависит от людей, потому что там есть много и пророссийских людей, которые нас ждут и желают нам победы, просто они не могут афишировать свою позицию», — сказал Карякин в беседе с РИА Новости.
Сенатор отметил, что после начала специальной военной операции у него «испортились отношения» с рядом украинских спортсменов.
Ранее подпольщик Сергей Лебедев заявил, что в Киеве появилась надпись «Za правду!» на фоне флага РФ.