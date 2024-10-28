Сенатор Карякин: на Украине осталось много людей, поддерживающих РФ

«Есть адекватные люди на Украине, с кем я общаюсь. Поэтому уже все зависит от людей, потому что там есть много и пророссийских людей, которые нас ждут и желают нам победы, просто они не могут афишировать свою позицию», — сказал Карякин в беседе с РИА Новости.