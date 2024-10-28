Жильцы четырёх домов в Хабаровске неделю жили без газа

Как отмечает прокуратура Хабаровского края, было установлено, что в связи с несвоевременной заправкой газораспределительного устройства в течение 7 дней в четырех многоквартирных домах по ул. Краснофлотской и кв. 40-летия Победы в г. Хабаровске отсутствовало газоснабжение.