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Жильцы четырёх домов в Хабаровске неделю жили без газа

Газоснабжение было восстановлено после вмешательства прокурора.

Источник: AmurMedia

Прокуратура Краснофлотского района г. Хабаровска провела проверку соблюдения законодательства о газоснабжении, сообщает ИА AmurMedia.

Как отмечает прокуратура Хабаровского края, было установлено, что в связи с несвоевременной заправкой газораспределительного устройства в течение 7 дней в четырех многоквартирных домах по ул. Краснофлотской и кв. 40-летия Победы в г. Хабаровске отсутствовало газоснабжение.

В связи с нарушением прав граждан на бесперебойное обеспечение коммунальной услугой, прокурор внес представление генеральному директору ООО «Газэнергосеть Хабаровск», инициировано привлечение организации и ее руководителя к административной ответственности по ч. 2 ст. 7.23 КоАП РФ (нарушение режима обеспечения населения коммунальными услугами).

После вмешательства надзорного ведомства газоснабжение в многоквартирных домах восстановлено.