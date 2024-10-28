Синоптики сообщили, когда в Омск придет стабильный минус

Синоптики рассказали, что окончание октября в Омске будет относительно теплым: днем в городе будет стоять плюсовая температура. Как пишет портал «Ом1», 29 октября и в самый последний день месяца прогнозируется снег и дождь. Теплыми ожидаются первые ноябрьские выходные — 3 и 4 ноября температура в Омске будет также плюсовой.
Первое серьезное похолодание синоптики прогнозируют на 7 ноября. В этот день столбики термометров опустятся до нуля, ночью будет −2. Стабильный минус в Омске синоптики ожидают, начиная с 11 ноября. К концу месяца, по данным долгосрочных прогнозов, температура в регионе не будет подниматься выше −6 градусов.