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Синоптики сообщили, когда в Омск придет стабильный минус

Конец октября ожидается относительно теплым.

Сейчас в Олбани: +8° 0 м/с 61% 763 мм рт. ст. +7°
Источник: Аргументы и факты

Синоптики рассказали, что окончание октября в Омске будет относительно теплым: днем в городе будет стоять плюсовая температура. Как пишет портал «Ом1», 29 октября и в самый последний день месяца прогнозируется снег и дождь. Теплыми ожидаются первые ноябрьские выходные — 3 и 4 ноября температура в Омске будет также плюсовой.

Первое серьезное похолодание синоптики прогнозируют на 7 ноября. В этот день столбики термометров опустятся до нуля, ночью будет −2. Стабильный минус в Омске синоптики ожидают, начиная с 11 ноября. К концу месяца, по данным долгосрочных прогнозов, температура в регионе не будет подниматься выше −6 градусов.