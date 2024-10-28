Антивирусные пряники создали ученые из Новосибирска

Ученые заменили консерванты в заварных пряниках на хвойную пасту. Этот продукт увеличивает пищевую ценность сладости, а также обогащает ее витаминами и биологически активными веществами.
«В ней [хвое] масса витаминов, фитонцидов. Из-за ее полезных свойств раньше хвоей лечились от цинги», — рассказал один из авторов разработки Олег Сороколетов журналистам ТАСС.
Разработка не только расширила ассортимент кондитерской продукции и придала пряникам приятный хвойный аромат — теперь сладость приносит пользу организму.
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