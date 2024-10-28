Олбани
+8°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Антивирусные пряники создали ученые из Новосибирска

Ученые НГАУ разработали уникальный состав пряников: теперь в сладости содержатся вещества, которые обладают антивирусными свойствами.

Ученые заменили консерванты в заварных пряниках на хвойную пасту. Этот продукт увеличивает пищевую ценность сладости, а также обогащает ее витаминами и биологически активными веществами.

«В ней [хвое] масса витаминов, фитонцидов. Из-за ее полезных свойств раньше хвоей лечились от цинги», — рассказал один из авторов разработки Олег Сороколетов журналистам ТАСС.

Разработка не только расширила ассортимент кондитерской продукции и придала пряникам приятный хвойный аромат — теперь сладость приносит пользу организму.

Ученые из НГУ разработали технологию преобразования пластика в синтетическое топливо совместно со специалистами ООО «Омниум плюс». Подробнее в материале МК в Новосибирске.

наука