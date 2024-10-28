В Хабаровском крае закрывается навигация для маломерных судов

Навигация для маломерных судов уже закрылась в северных районах Хабаровского края, а с 28 октября запрет начинает действовать в Амурском районе. Также согласно постановлениям глав муниципальных образований с 1 ноября прекращается движение лодок и катеров в Солнечном, Николаевском, Хабаровском районах и городах Хабаровск и Комсомольск-на-Амуре. Государственные инспекторы ГИМС МЧС России предупреждают судоводителей, что выход на акваторию после закрытия навигации становится опасным, сообщает ИА AmurMedia.
В последние дни октября сотрудники Государственной инспекции по маломерным судам проводят патрулирования на водоемах, не только проверяя соблюдение требований безопасности по эксплуатации лодок и катеров, но и предупреждая рыбаков и отдыхающих об окончании периода навигации. При чем важно отметить, что запрет касается как транспортных средств, поднадзорных ГИМС МЧС России, так и резиновых лодок и лодок с малой мощностью двигателя.
"Сроки окончания навигации обусловлены тем, что в этот период уже начинается на водоемах ледообразование, появляются забереги, температура воды понижается. Кроме того, повышается ветровая нагрузка, существует угроза обледенения корпуса судна, что негативно сказывается на ходовых качествах. Поэтому выходить на акваторию в таких условиях становится опасно для жизни. Нарушение запрета для владельцев лодок и катеров, даже не поднадзорных нам, грозит административным штрафом от 5 до 10 тысяч рублей, — отметил госинспектор инспекторского отделения ГИМС МЧС России по Хабаровскому району ГУ МЧС России по Хабаровскому краю Евгений Прощенко.
Во время патрулирования на Амуре инспекторы провели беседы с судоводителями, напомнили основные правила и требования. Обратили внимание на регистрацию транспортирных средств, наличие отметки об освидетельствовании, прав на управление маломерным судном. Те, кто передвигается на резиновых лодках, всегда должны быть в спасательных жилетах. Это требование необходимо соблюдать неукоснительно.
Как отмечает пресс-служба ГУ МЧС России по Хабаровскому краю, после закрытия навигации, единственными судами, которые могут выходить на акваторию, являются патрульные группы силовых ведомств, в том числе и ГИМС МЧС России, спасательных служб. Эта мера в первую очередь направлена на пресечение правонарушений судоводителями и обеспечение безопасности их жизни и здоровья.