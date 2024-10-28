В Хабаровском крае закрывается навигация для маломерных судов

"Сроки окончания навигации обусловлены тем, что в этот период уже начинается на водоемах ледообразование, появляются забереги, температура воды понижается. Кроме того, повышается ветровая нагрузка, существует угроза обледенения корпуса судна, что негативно сказывается на ходовых качествах. Поэтому выходить на акваторию в таких условиях становится опасно для жизни. Нарушение запрета для владельцев лодок и катеров, даже не поднадзорных нам, грозит административным штрафом от 5 до 10 тысяч рублей, — отметил госинспектор инспекторского отделения ГИМС МЧС России по Хабаровскому району ГУ МЧС России по Хабаровскому краю Евгений Прощенко.