Заключенный в России американский солдат Блэк хочет вернуться домой

ВЛАДИВОСТОК, 28 окт — РИА Новости. Американский солдат Гордон Блэк, осужденный во Владивостоке за угрозу убийством и кражу, сообщил, что хочет вернуться домой через обмен заключенными.
Суд в июне назначил Блэку три года и девять месяцев колонии общего режима по делу об угрозе убийством его девушке во Владивостоке и краже у нее 10 тысяч рублей. Прокурор просил назначить фигуранту четыре года и восемь месяцев колонии-поселения. Защита попросила оправдать его по всем обвинениям. Сам Блэк заявил, что полностью поддерживает позицию защиты и отказался выступать с последним словом. В августе Приморский краевой суд оставил без изменения приговор Блэку.
«Конечно, я хочу домой. Но решение за моим правительством», — сказал Блэк в интервью ГТРК «Владивосток».
Он отметил, что узнал об обмене не от американских властей, а от сотрудников СИЗО.
«Считаю, что обмен заключенных — это хорошо для политических отношений», — добавил Блэк.
Блэк, в апреле приехавший во Владивосток к подруге после знакомства в Корее, в ходе ссоры, по данным прокуратуры, «силой схватил девушку за шею, что она восприняла как реальную угрозу своей жизни», затем похитил из ее кошелька 10 тысяч рублей.
Военнослужащий, по данным телеканала NBC News, служил в составе американского контингента в Южной Корее и поехал в Россию по собственной инициативе.