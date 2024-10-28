Во Владивостоке подготовили фуру с гумпомощью для бойцов СВО и мирных жителей Курска

Во Владивостоке заполнили грузовой автомобиль гуманитарной помощью, и в ближайшее время она отправится в Курск, а затем и на передовую.
Вместе с грузом отправится и легковой автомобиль, который приобрели военнослужащие для одного из врачей добровольческого отряда «Тигр».
Как уточнили организаторы сбора — региональное отделение партии Единая Россия, внутри самое необходимое: инструменты, медикаменты, обогреватели, теплая одежда, питание, пауэрбанки и многое другое. Во многих коробках письма с теплыми словами от членов партии, «серебряных» добровольцев и школьников Приморья. Есть и спецзаказ для особого подразделения — высокотехнологичные планшеты для выполнения боевых задач по разведке.
Гражданская гуманитарная помощь отправится в Курск, дополнительно заедут в монастырь Коренная пустынь. Далее маршрут пройдет по территориям новых республик. Там предстоит передать адресные посылки отдельно для бойцов и приморских бригад.
В сборе помощи объединились многие — все общественные организации города, администрация Владивостока, депутаты Думы, военнослужащие, предприниматели, партийцы и молодогвардейцы. К общей цели присоединились и муниципалитеты.