Во Владивостоке подготовили фуру с гумпомощью для бойцов СВО и мирных жителей Курска

Как уточнили организаторы сбора — региональное отделение партии Единая Россия, внутри самое необходимое: инструменты, медикаменты, обогреватели, теплая одежда, питание, пауэрбанки и многое другое. Во многих коробках письма с теплыми словами от членов партии, «серебряных» добровольцев и школьников Приморья. Есть и спецзаказ для особого подразделения — высокотехнологичные планшеты для выполнения боевых задач по разведке.