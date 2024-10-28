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Американский солдат Блэк, осужденный в России за кражу, надеется на обмен

Американец считает, что не попал в августовский обмен заключенными между Россией и США, потому что он планировался заранее.

Источник: Аргументы и факты

Американский военнослужащий Гордон Блэк, осужденный в России за угрозу убийством и кражу, выразил надежду на возможность обмена заключенными между Россией и США. Об этом пишет РИА Новости.

Он предположил, что его не включили в обмен, состоявший в августе, так как это было запланировано заранее.

Блэк отметил, что, по его мнению, сотрудничество и диалог между правительствами США и России важны, но его случай мог быть не учтен в тот момент, так как он попал в систему относительно недавно, и, о нем, вероятно, еще не успели узнать.

В перспективе Блэк выразил надежду на обмен, заявив, что он был бы признателен, если бы подобное решение было принято.

Ранее стало известно, что американский солдат Гордон Блэк, осужденный во Владивостоке, не будет просить о помиловании.

Напомним, Блэк приехал в Россию этой весной к девушке, с которой познакомился в Южной Корее. В один из моментов между ними произошла ссора, в ходе которой молодой человек схватил россиянку за шею, что она восприняла как реальную угрозу своей жизни. После этого он похитил у нее 10 тысяч рублей и скрылся.