У казахстанских школьников начались осенние каникулы

Музей-заповедник «Танбалы» во время каникул организует увлекательную квест-игру, в которой школьники смогут погрузиться в историю Танбалы, разгадывая загадки и выполняя интересные задания. Квест позволит не только весело провести время, но и узнать много нового о жизни и культуре наших предков.