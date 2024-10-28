У казахстанских школьников начались осенние каникулы

В Астане в Национальном музее РК будут проходить обзорные и тематические экскурсии. Школьники познакомятся с экспозицией залов Древнего искусства, Тюркской цивилизации и Традиционной культуры казахов. Кроме того, учащиеся смогут увидеть работы британского скульптора Юнуса Сафардьяра и работы отечественного художника Тилеужана Батанова.
В Алматы сразу несколько мест для посещения:
В государственном музее искусств РК имени Абылхана Кастеева планируется проведение пленэра на тему «Золотая осень» и мастер-классы по изготовлению тумара.
Центральный государственный музей РК приглашает школьников посетить выставки «Жеті Қазына», «Казахские Великие учёные и просветители Казахстана». Для детей будут проведены музейные уроки «Қазақстан — менің Отаным» («Казахстан — моя родина»), «Абылай хан» из цикла «Правители казахского ханства», «Казахская национальная одежда», «Мой любимый персонаж — Алдар Косе» в рамках проекта «Қазақ халық фольклоры: қазақ ертегілер әлемінде» («Казахский народный фольклор: в мире казахских сказок»).
В Казахской государственной академической филармонии им. Жамбыла в рамках проекта «Абонемент для школьников» на каждый концерт предусмотрено 10 специальных мест для детей с ограниченными возможностями бесплатно.
В Абайской области историко-культурный и литературно-мемориальный музей-заповедник Абая «Жидебай-Бөрілі» подготовил для школьников викторины, а также показ сказок «Құламерген» и «Жұпар қорығы».
В Алматинской области находится несколько объектов для школьников:
Музей-заповедник «Танбалы» во время каникул организует увлекательную квест-игру, в которой школьники смогут погрузиться в историю Танбалы, разгадывая загадки и выполняя интересные задания. Квест позволит не только весело провести время, но и узнать много нового о жизни и культуре наших предков.
С 2017 года в последнее воскресенье каждого месяца и в дни каникул школьники могут бесплатно посетить государственный историко-культурный музей-заповедник «Есик». Кроме того, для детей с ограниченными возможностями и слабовидящих в городах Иссык и Алматы предусмотрен бесплатный вход в музей-заповедник.
В Северо-Казахстанской области в музее-заповеднике «Ботай» школьники могут ознакомиться с экспонатами, реконструкцией древних ботайских жилищ и увидеть места археологических раскопок.
В Жамбылской области мавзолеи «Карахан», «Даутбек», «Айша биби», «Бабаджа хатун», «Акыртас», и археологический парк под открытым небом «Көне Тараз», входящие в состав государственного историко-культурного музея-заповедника «Памятники древнего Тараза» бесплатны для посещения школьников в течение всего года.
В Восточно-Казахстанской области учащиеся смогут познакомиться экспозициями и посетить музей под открытым небом. Он находится в государственном историко-культурном музее-заповеднике «Берел».
В Атырауской области историко-культурный музейный заповедник« “Сарайшык” проведет специальную экскурсию для школьников и мастер-класс “Куз қызықтары” (“Интересная осень”).
В Туркестанской области археологический музей-заповедник «Отырар» предлагает уникальные экскурсии в мавзолей Арыстанбаба и городище «Отырар төбе» («Вершина Отырара»).
В том же регионе в музее-заповеднике «Азрет Султан» с сентября этого года бесплатно для школьников проводятся клубы «Ясауитану», «Юный археолог», «Юный реставратор» и «Юный экскурсовод».
В Улытауской области национальный историко-культурный и природный музей-заповедник «Улытау» организует для школьников бесплатную выставку на тему «Жошы ұлысы: тарихы және мұрасы» («Джучи хан: история и наследие»).
На выставке будут представлены памятники истории и культуры, относящиеся к эпохе Золотой Орды.