В РФ создали биопрепараты для добычи железа из старых телефонов и золы ТЭЦ

МОСКВА, 28 октября. /ТАСС/. Специалисты Омского государственного технического университета разработали микробиологические препараты для добычи железа из пустой породы, золы ТЭЦ и старых сотовых телефонов, сообщает пресс-служба вуза.
«Разработаны микробиологические препараты для выщелачивания железа, меди, марганца, золота методами чанового и кучного выщелачивания. Их использование позволит извлекать металлы из отвалов пустой породы, плат сотовых телефонов, золы ТЭЦ с низким содержанием металлов. Например, переработка 1 млн штук сотовых телефонов позволяет получить 16 тонн меди, 350 кг серебра, 34 кг золота и почти 15 кг палладия», — отметила доцент кафедры «Биотехнология, технология общественного питания и товароведение» Светлана Чачина.
По информации пресс-службы, в ходе исследования ученые выявили семь штаммов микроорганизмов, которые способны к биовыщелачиванию (извлечению металлов из руд путем химического растворения с помощью ряда аэробных бактерий) этих металлов.
Эффективность.
«По имеющимся сведениям, при сохранении нынешних масштабов использования таких металлов, как марганец, железо, золото и других, их разведанные запасы будут исчерпаны уже в нашем столетии, а медь и железо закончатся уже через 30 лет. На сегодняшний день существует проблема, которая заключается в том, что добыча металлов из руды с применением классических способов становится экономически не выгодной, страдает экология, так как в окружающую среду выбрасывается огромное количество токсичных по составу и действию отходов», — добавила Чачина.
Как сообщили ТАСС в пресс-службе вуза, разработка позволит сохранить запасы металлов, а также снизить нагрузку на окружающую среду. «Если запасы металлов в стране закончатся, то можно добывать их из переработанных приборов, как пример телефонов, а именно плат внутри них. Способ биовыщелачивания, который предлагают наши ученые, не опасен для здоровья и не токсичен, как, например, традиционный, когда металлы выщелачиваются с применением кислот и царской водки», — говорится в сообщении.
Кроме того, благодаря этим бактериям увеличится эффективность производства: уровень излечения металлической руды в шахте повысится в среднем с 60 до 90%, а также произойдет снижение энергозатрат до 75%.