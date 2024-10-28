В РФ создали биопрепараты для добычи железа из старых телефонов и золы ТЭЦ

«По имеющимся сведениям, при сохранении нынешних масштабов использования таких металлов, как марганец, железо, золото и других, их разведанные запасы будут исчерпаны уже в нашем столетии, а медь и железо закончатся уже через 30 лет. На сегодняшний день существует проблема, которая заключается в том, что добыча металлов из руды с применением классических способов становится экономически не выгодной, страдает экология, так как в окружающую среду выбрасывается огромное количество токсичных по составу и действию отходов», — добавила Чачина.