15 сирот из Омска получат ключи от собственного жилья до конца года

В этом году 15 детей-сирот получат долгожданные ключи от собственного жилья. Благодаря выделению более 51 миллиона рублей из регионального бюджета, квартиры будут переданы новым владельцам уже в конце октября.
Каждый сертификат обеспечит обладателю возможность приобрести жилье в собственность на сумму 3 689 211 рублей.
Это еще один шаг к реализации важной социальной программы, направленной на обеспечение комфортных условий жизни для детей-сирот в Омской области. Добавим, что проблема обеспечения детей-сирот жильем одна из самых острых в Омской области. Ранее мы писали о том, что группа сирот из Омска направила обращение к Бастрыкину по поводу невозможности получить сертификат из-за изменений требований.