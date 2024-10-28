15 сирот из Омска получат ключи от собственного жилья до конца года

Это еще один шаг к реализации важной социальной программы, направленной на обеспечение комфортных условий жизни для детей-сирот в Омской области. Добавим, что проблема обеспечения детей-сирот жильем одна из самых острых в Омской области. Ранее мы писали о том, что группа сирот из Омска направила обращение к Бастрыкину по поводу невозможности получить сертификат из-за изменений требований.