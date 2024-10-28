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15 сирот из Омска получат ключи от собственного жилья до конца года

В Минстрое назвали дату выдачи сертификатов для детей-сирот на получение жилья.

Источник: Комсомольская правда

В этом году 15 детей-сирот получат долгожданные ключи от собственного жилья. Благодаря выделению более 51 миллиона рублей из регионального бюджета, квартиры будут переданы новым владельцам уже в конце октября.

Каждый сертификат обеспечит обладателю возможность приобрести жилье в собственность на сумму 3 689 211 рублей.

Это еще один шаг к реализации важной социальной программы, направленной на обеспечение комфортных условий жизни для детей-сирот в Омской области. Добавим, что проблема обеспечения детей-сирот жильем одна из самых острых в Омской области. Ранее мы писали о том, что группа сирот из Омска направила обращение к Бастрыкину по поводу невозможности получить сертификат из-за изменений требований.