Выгодна ли короткая рабочая неделя для компаний, рассказали аналитики

При этом работникам 45 компаний-участников из различных сфер не снижали их заработные платы, а рабочие процессы оптимизировались под новые условия. Также весь штат сотрудников был переведен на 4-дневный режим работы у 60% компаний, а 40% ограничились отдельными разделами и сотрудниками.