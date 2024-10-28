Лодку унесло в море, мужчина не мог спастись: рыбаку потребовалась помощь в Приморье

Специалисты получили сообщение о несчастном случае и незамедлительно выехали на помощь пострадавшему. Через некоторое время они нашли мужчину и доставили его на сушу. Это не все подвиги МЧС за последние сутки: они ликвидировали пожары, помогали при ДТП.