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Лодку унесло в море, мужчина не мог спастись: рыбаку потребовалась помощь в Приморье

В Приморье рыбака унесло в море, потребовалась помощь МЧС.

Источник: МЧС РФ

Мужчина взял резиновую лодку и отправился в залив Восток в Приморском крае. Он ушел от берега примерно на четыре километра, когда двигатель отказал, а плавсредство начало относить в море, пишет «Комсомольская правда — Дальний Восток».

Специалисты получили сообщение о несчастном случае и незамедлительно выехали на помощь пострадавшему. Через некоторое время они нашли мужчину и доставили его на сушу. Это не все подвиги МЧС за последние сутки: они ликвидировали пожары, помогали при ДТП.

Например, в Спасске-Дальнем они потушили возгорание в частном доме. В здании горели разделка печной трубы и потолок. Пожарные оперативно справились с огнем на площади 10 квадратных метров. Погибших и пострадавших не было.

Ранее «КП» писала о пожаре, в котором пострадал 52-летний мужчина.

МЧС