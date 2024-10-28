Лодку унесло в море, мужчина не мог спастись: рыбаку потребовалась помощь в Приморье

Мужчина взял резиновую лодку и отправился в залив Восток в Приморском крае. Он ушел от берега примерно на четыре километра, когда двигатель отказал, а плавсредство начало относить в море, пишет «Комсомольская правда — Дальний Восток».
Специалисты получили сообщение о несчастном случае и незамедлительно выехали на помощь пострадавшему. Через некоторое время они нашли мужчину и доставили его на сушу. Это не все подвиги МЧС за последние сутки: они ликвидировали пожары, помогали при ДТП.
Например, в Спасске-Дальнем они потушили возгорание в частном доме. В здании горели разделка печной трубы и потолок. Пожарные оперативно справились с огнем на площади 10 квадратных метров. Погибших и пострадавших не было.
Ранее «КП» писала о пожаре, в котором пострадал 52-летний мужчина.