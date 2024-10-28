Челябинская область попала в двадцатку лучших регионов по научно-технологическому развитию

Рейтинг был составлен аналитиками РИА «Новости». Они подбили данные по научно-технологическому развитию регионов за 2023 год. Были оценены характеристики материальной базы для инновационного развития, наличие человеческих ресурсов в данной сфере, эффективность и масштаб научной деятельности.