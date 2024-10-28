Челябинская область попала в двадцатку лучших регионов по научно-технологическому развитию

Рейтинг был составлен аналитиками РИА «Новости». Они подбили данные по научно-технологическому развитию регионов за 2023 год. Были оценены характеристики материальной базы для инновационного развития, наличие человеческих ресурсов в данной сфере, эффективность и масштаб научной деятельности.
Челябинская область набрала после изучения всех показателей 48,60 рейтинговых баллов, заняв среди российских регионов 16 место. Отметим, что годом ранее Южный Урал находился на 20 месте.
На основе эти данных авторитетный телеграм-канал Глав. Индекс собрал рейтинг Уральского федерального округа по научно-технологическому развитию. В нем Челябинская область заняла третье место, пропустив вперед Свердловскую и Тюменскую области.