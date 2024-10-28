Во Владивостоке выгоднее жениться, чем развестись или сменить фамилию

С 1 января 2025 года увеличиваются размеры госпошлин за государственную регистрацию актов гражданского состояния и другие юридически значимые действия. Подробнее об изменениях рассказали в управлении ЗАГС администрации Владивостока.
Как отмечают специалисты, меняется плата за государственную регистрацию расторжения брака, включая выдачу свидетельств. Плата с каждого супруга увеличится с 650 до 5000 рублей.
— При этом не изменится размер пошлины за расторжение брака по желанию одного из супругов, если другой признан безвестно отсутствующим, недееспособным или приговорен к лишению свободы на срок более трех лет. В данном случае пошлина составляет 350 рублей, — отметили в управлении.
Прежней останется госпошлина за заключение брака — 350 рублей. За регистрацию перемены имени, отчества или фамилии пошлина повысится с 1600 до 5000 рублей.
Чуть больше станет оплата процедуры внесения исправлений и изменений в записи актов гражданского состояния, включая выдачу свидетельств, — 700 рублей вместо прежних 650 рублей.
Изменится стоимость госпошлины за выдачу повторного свидетельства о государственной регистрации акта гражданского состояния, это будет стоить 500 рублей вместо 350.
Также поменяется стоимость выдачи справок из архивов органов ЗАГС — с 200 до 350 рублей.