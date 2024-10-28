Во Владивостоке выгоднее жениться, чем развестись или сменить фамилию

Прежней останется госпошлина за заключение брака — 350 рублей. За регистрацию перемены имени, отчества или фамилии пошлина повысится с 1600 до 5000 рублей.



Чуть больше станет оплата процедуры внесения исправлений и изменений в записи актов гражданского состояния, включая выдачу свидетельств, — 700 рублей вместо прежних 650 рублей.



Изменится стоимость госпошлины за выдачу повторного свидетельства о государственной регистрации акта гражданского состояния, это будет стоить 500 рублей вместо 350.



Также поменяется стоимость выдачи справок из архивов органов ЗАГС — с 200 до 350 рублей.