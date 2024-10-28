Новая неделя в Хабаровском крае началась без лесных пожаров

Без природных пожаров началась новая неделя в Хабаровском крае. Два возгорания, обнаруженные в выходные западнее поселка Кукан и северо-восточнее поселка Победа в Хабаровском районе, уже ликвидированы. Для их тушения были привлечены 17 специалистов лесопожарных формирований и 4 единицы техники. Населенным пунктам и объектам экономики огонь не угрожал, сообщает ИА AmurMedia.
— Можно с уверенностью сказать, что пожары рукотворные, так как находились недалеко от населенных пунктов. Такие пожары обычно происходят из-за нарушений жителями правил пожарной безопасности. Поэтому мы продолжим вести активную профилактическую работу, — отметил и.о. начальник отдела охраны, защиты и воспроизводства лесов управления сохранения лесов министерства лесного хозяйства и лесопереработки края Юрий Кучмарев.
По его словам, по погодным условиям риск появления новых возгораний все еще сохраняется в южных и центральных районах края, где по-прежнему продолжает действовать особый противопожарный режим. Жителям этих территорий не следует пренебрегать соблюдением правил пожарной безопасности, за нарушение которых предусмотрены административные штрафы до 2 млн рублей.
По мере закрытия пожароопасного сезона в муниципальных районах края специалисты лесной охраны начинают подготовку к следующему году. Предстоит провести ремонт лесопожарного оборудования и инвентаря, будут разработаны планы тушения лесных пожаров на территории лесничеств.
Министерство лесного хозяйства и лесопереработки края призывает жителей края неукоснительно соблюдать действующие меры пожарной безопасности в лесах. В случаях обнаружения лесных пожаров необходимо сообщать о них по телефону «прямой линии» лесной охраны: 8−800−100−94−00 (звонок бесплатный).