Новая неделя в Хабаровском крае началась без лесных пожаров

Без природных пожаров началась новая неделя в Хабаровском крае. Два возгорания, обнаруженные в выходные западнее поселка Кукан и северо-восточнее поселка Победа в Хабаровском районе, уже ликвидированы. Для их тушения были привлечены 17 специалистов лесопожарных формирований и 4 единицы техники. Населенным пунктам и объектам экономики огонь не угрожал, сообщает ИА AmurMedia.