Омский «Авангард» победил «Металлург» в овертайме благодаря голу Вея

В воскресенье, 27 октября, «Авангард» в Омске одержал победу над действующим чемпионом КХЛ «Металлургом». Итоговый счёт — 3:2.
Всю игру «ястребам» приходилось догонять, а исход встречи решился в овертайме. Гости вышли вперёд уже на 4-й минуте матча. Отыграться «Авангарду» удалось через 15 минут — гол на счету Рида Буше.
Во второй двадцатиминутке уральцы вновь забили практически в самом начале периода — на 25 минуте. Однако уже довольно скоро — на 33-й минуте — «Авангард» реализовал большинство. Шайбу в ворота гостей отправил Семён Чистяков.
В третьем периоде, несмотря на атаки обеих команд, счёт остался прежним. А в овертайме «Магнитка» едва не победила — в ворота «ястребов» был назначен штрафной бросок. Однако реализовать буллит уральцы не смогли. Исход матча решился на 63-й минуте матча. Решающий гол забил Линден Вей.
Далее «Авангард» ждёт ещё один домашний матч — с тольяттинской «Ладой». Затем последуют два выездных матча — с «Амуром» и «Адмиралом».