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Россияне на этой неделе будут работать 6 дней из-за празднования Дня народного единства

Россияне на этой неделе будут работать шесть дней в связи с празднованием Дня народного единства, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Это следует из производственного календаря, утвержденного правительством РФ.

Суббота, 2 ноября, рабочая, а следующая за ней неделя — короткая, так как понедельник, 4 ноября, будет выходным днем.

Таким образом, россияне все равно будут отдыхать два дня подряд — в воскресенье и понедельник, 3 и 4 ноября.

День народного единства был учрежден в 2004 году и приурочен к освобождению Москвы от польских интервентов.

Всего в ноябре 2024 года девять выходных и праздничных дней. Кроме 4 ноября, страна будет отдыхать 3, 9−10, 16−17, 23−24 и 30 ноября.

В декабре россиян также ждет шестидневная рабочая неделя — 28 декабря будет рабочим днем. При этом новогодние выходные будут длиться 11 дней, с 29 декабря 2024 года по 8 января 2025 года.

занятость