Жители Выборной в Новосибирске митингуют

Плакаты в руках активистов говорили: «Хочу ходить в школу рядом с домом», «Вокруг пивнушки и винотеки, а где бассейн и библиотеки», «В одну смену учиться — успеха в жизни добиться».
Жители Выборой ждут, что власти предпримут действия, которые решат одну из основных проблем: нехватка мест в школах и недостаток досуговых учреждений в районе.
Стоит отметить, что митинг был согласован. Приглашение разослали депутатам Евгению Яковенко и Дмитрию Макарову, однако чиновники проигнорировали мероприятие. Хотя именно эти люди представляют интересы жителей района в горсовете и Заксобрании.
«Присутствовавшие на митинге наблюдатели из Министерства региональной политики и администрации Октябрьского района удалились от вопросов», — цитирует Atas.info организаторов акции.
Участники акции выдвинули требования и подписали резолюцию. Документ отправят во все органы региональной власти.
Жители Академгородка вышли в это воскресенье на пикет против сноса здания СУНЦ НГУ — среди участников есть выпускники школы и общественники, которые выступают за сохранение Академгородка как исторической достопримечательности. Подробнее в материале МК в Новосибирске.