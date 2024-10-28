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Жители Выборной в Новосибирске митингуют

Жители Выборной в Октябрьском районе вышли на митинг 26 октября с требованием построить новые школы и досуговые учреждения.

Источник: Atas.info

Плакаты в руках активистов говорили: «Хочу ходить в школу рядом с домом», «Вокруг пивнушки и винотеки, а где бассейн и библиотеки», «В одну смену учиться — успеха в жизни добиться».

Жители Выборой ждут, что власти предпримут действия, которые решат одну из основных проблем: нехватка мест в школах и недостаток досуговых учреждений в районе.

Стоит отметить, что митинг был согласован. Приглашение разослали депутатам Евгению Яковенко и Дмитрию Макарову, однако чиновники проигнорировали мероприятие. Хотя именно эти люди представляют интересы жителей района в горсовете и Заксобрании.

«Присутствовавшие на митинге наблюдатели из Министерства региональной политики и администрации Октябрьского района удалились от вопросов», — цитирует Atas.info организаторов акции.

Участники акции выдвинули требования и подписали резолюцию. Документ отправят во все органы региональной власти.

Жители Академгородка вышли в это воскресенье на пикет против сноса здания СУНЦ НГУ — среди участников есть выпускники школы и общественники, которые выступают за сохранение Академгородка как исторической достопримечательности. Подробнее в материале МК в Новосибирске.