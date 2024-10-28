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Усть-Кутский район передаст в зону СВО 10 автомобилей

Семь из десяти машин готовили к отправке волонтеры.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Из Усть-Кутского района в зону СВО отправят 10 автомобилей. Как сообщил мэр района Сергей Анисимов, семь из них ремонтировали и готовили к отправке волонтеры совместно с предпринимателями. Пять авто уже выехали к бойцам «за ленточку».

— Их силами подготовлены три УАЗа Буханки, два Бортовых Газона и Нива. К отправке готовятся также один УАЗ Патриот — от администрации Янталя, Волга и новая УАЗ Буханка, которые приобретены за счет средств резервного фонда районной администрации, — отметил Сергей Анисимов.

Машины отправили вместе с пятью квадроциклами до Ростова. Бойцам их передадут лично в руки.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что губернатор Иркутской области рассказал о результатах поездки в Ангарск.