Усть-Кутский район передаст в зону СВО 10 автомобилей

Из Усть-Кутского района в зону СВО отправят 10 автомобилей. Как сообщил мэр района Сергей Анисимов, семь из них ремонтировали и готовили к отправке волонтеры совместно с предпринимателями. Пять авто уже выехали к бойцам «за ленточку».