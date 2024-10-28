Число выданных автокредитов в Новосибирской области в сентябре уменьшилось на 7%

Всего в этот период было выдано 2,05 тыс. автокредитов на сумму 3,1 млрд руб. Средний размер займа составил 1,5 млн руб., срок автокредитования — 73 месяца.
Снижение выдачи отмечено в других регионах Сибири. В Кемеровской области в сентябре оформлено более 2 тыс. автокредитов (-1%) на сумму 2,7 млрд руб. (-2%).
В Красноярском крае в сентябре количество и объем автокредитов в сравнении с августом уменьшились на 6% до 1,7 тыс. единиц на сумму 2,4 млрд руб. В Иркутской области объем уменьшился на 4%, количество на 6%. В Омской области снижение составило 8%.
Всего по итогам девяти месяцев 2024 года в целом по России было выдано 1,09 млн автокредитов на 1,58 трлн руб. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество выдач выросло на 81%, объем — на 87%. С января по сентябрь 2023-го было оформлено 599,50 тыс. автокредитов на 847,54 млрд руб.