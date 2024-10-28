Число выданных автокредитов в Новосибирской области в сентябре уменьшилось на 7%

Всего по итогам девяти месяцев 2024 года в целом по России было выдано 1,09 млн автокредитов на 1,58 трлн руб. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество выдач выросло на 81%, объем — на 87%. С января по сентябрь 2023-го было оформлено 599,50 тыс. автокредитов на 847,54 млрд руб.