В полиции сообщили, какие фразы используют мошенники для обмана сибиряков

В МУ МВД России «Бийское» провели конференцию, на которой обсудили тему дистанционного мошенничества. Участие в мероприятии приняли правоохранители, работники банка и системы здравоохранения. На конференции рассказали о способах, которые используют мошенники для обмана граждан.
Как пишет «Бийский рабочий», мошенники выдают себя за представителей различных организаций. Так, аферисты звонят людям и представляются медработниками. Они предлагают продлить действие медицинского полиса или записаться на прием к узкому специалисту, также предлагают пройти диспансеризацию. Мошенники убеждают граждан, что все это можно сделать дистанционно, назвав им код из СМС.
Также мошенники звонят и представляются сотрудниками банка, а еще выдают себя за работников силовых структур.
На конференции рассказали, что на получении денег мошенники не останавливаются. Они толкают граждан на преступления под предлогом возврата потерянных средств. Так, одна из пострадавших от действий аферистов, действуя по наводке преступников, попыталась поджечь полицейский автомобиль.