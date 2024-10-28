В полиции сообщили, какие фразы используют мошенники для обмана сибиряков

Как пишет «Бийский рабочий», мошенники выдают себя за представителей различных организаций. Так, аферисты звонят людям и представляются медработниками. Они предлагают продлить действие медицинского полиса или записаться на прием к узкому специалисту, также предлагают пройти диспансеризацию. Мошенники убеждают граждан, что все это можно сделать дистанционно, назвав им код из СМС.