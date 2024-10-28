Срочно вертолётом: беременной из Лучегорска врачи помогли во Владивостоке

Беременную жительницу Лучегорска срочно доставили вертолетом санитарной авиации в Приморский краевой перинатальный центр во Владивостоке. Telegram-канал «Минздрав Приморья» сообщил, что в субботу, 26 октября, врачи этого центра вылетели в Лучегорск, чтобы оказать помощь молодой маме, которая ждет второго ребенка.
При обследовании у женщины выявили отслойку плаценты, что представляло серьезную угрозу для ее жизни и для сохранения беременности. Для лечения требовалась госпитализация в медучреждение третьего уровня, и потому было решено перевезти пациентку в перинатальный центр. Там врачи начали терапию, направленную на сохранение беременности, срок которой составляет 33 недели. Сейчас женщина и ее нерождённый малыш находятся под постоянным наблюдением специалистов, и, как уточнили врачи, их жизни ничего не угрожает.
Медики регулярно выезжают к пациенткам, чтобы на месте предоставить квалифицированную поддержку. В этом году они провели 3921 консультацию, сами 33 раза выезжали в разные районы Приморья и эвакуировали 24 пациентки, из которых 7 были доставлены с привлечением санитарной авиации.
Недавно санавиацией экстренно привезли в центр беременную из Арсеньева с тяжелой преэклампсией. Оказанная помощь позволила спасти жизнь и здоровье как матери, так и ребенка. В поселке Кавалерово врачи также участвовали в эвакуации беременной с прогрессирующей отслойкой плаценты. Такая помощь стала возможна благодаря слаженной работе команды и высокотехнологичной медицинской поддержке, обеспеченной в рамках программ «Развитие детского здравоохранения» и «Обеспечение квалифицированными медицинскими кадрами» национального проекта «Здравоохранение».