Срочно вертолётом: беременной из Лучегорска врачи помогли во Владивостоке

При обследовании у женщины выявили отслойку плаценты, что представляло серьезную угрозу для ее жизни и для сохранения беременности. Для лечения требовалась госпитализация в медучреждение третьего уровня, и потому было решено перевезти пациентку в перинатальный центр. Там врачи начали терапию, направленную на сохранение беременности, срок которой составляет 33 недели. Сейчас женщина и ее нерождённый малыш находятся под постоянным наблюдением специалистов, и, как уточнили врачи, их жизни ничего не угрожает.