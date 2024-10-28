Бесплатный белок: в приморских конфетах нашли личинку

Житель Владивостока поделился в соцсетях неприятным отзывом на конфеты. Мужчина, как он уверяет, купил в одном из магазинов на Ладыгина сладости местного производства и обнаружил в них личинку, сообщает «Комсомольская правда — Дальний Восток».
«Я купил эти конфеты 27 октября, а в них вот такой сюрприз», — прокомментировал приморец произошедшее.
В Роспотребнадзор мужчина обращаться не стал, но попросил людей не забывать внимательно читать о сроках годности на упаковке продукта. А даже если дата хорошая, все же перепроверять содержимое под фантиком.
Напомним, ранее «Комсомолка» рассказывала, как хлебного жука заметили в выпечке популярной продуктовой сети в Приморье. По словам покупателя, в хлебе с зернами он нашел таракана. Вот только насекомое, судя по фото, больше похоже на Anisoplia austriaca, который покушается на злаки. Он опасен для посевов, но безвреден для человека.