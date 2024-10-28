Бесплатный белок: в приморских конфетах нашли личинку

Напомним, ранее «Комсомолка» рассказывала, как хлебного жука заметили в выпечке популярной продуктовой сети в Приморье. По словам покупателя, в хлебе с зернами он нашел таракана. Вот только насекомое, судя по фото, больше похоже на Anisoplia austriaca, который покушается на злаки. Он опасен для посевов, но безвреден для человека.