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Бесплатный белок: в приморских конфетах нашли личинку

Житель Владивостока нашел личинку в конфетах.

Источник: Комсомольская правда

Житель Владивостока поделился в соцсетях неприятным отзывом на конфеты. Мужчина, как он уверяет, купил в одном из магазинов на Ладыгина сладости местного производства и обнаружил в них личинку, сообщает «Комсомольская правда — Дальний Восток».

«Я купил эти конфеты 27 октября, а в них вот такой сюрприз», — прокомментировал приморец произошедшее.

В Роспотребнадзор мужчина обращаться не стал, но попросил людей не забывать внимательно читать о сроках годности на упаковке продукта. А даже если дата хорошая, все же перепроверять содержимое под фантиком.

Напомним, ранее «Комсомолка» рассказывала, как хлебного жука заметили в выпечке популярной продуктовой сети в Приморье. По словам покупателя, в хлебе с зернами он нашел таракана. Вот только насекомое, судя по фото, больше похоже на Anisoplia austriaca, который покушается на злаки. Он опасен для посевов, но безвреден для человека.