В Красноярске ищут менеджера по продажам с зарплатой в 1 млн рублей

В Красноярске менеджеру по продажам готовы платить миллион рублей. Необычная вакансия появилась на одном из сайтов по поиску работы.
В металлургической компании ищут менеджера, который займется продажами металлопроката. Сотруднику предстоит принимать заявки на металлоконструкции, рассчитывать стоимость продукции и доставки, вести переговоры с заказчиками, сопровождать сделку. Заниматься поиском клиентов, судя по объявлению, не требуется.
Тем, у кого нет опыта продаж в сфере металлургии, работодатель обещает обучить, а также выдавать хороший процент от каждой сделки.
Окончательная зарплата будущего сотрудника зависит от результатов работы. Обещают платить от 130 тысяч рублей и вплоть до миллиона, хотя фактически потолка по зарплате нет. Окончательная зарплата зависит от процента от продаж.
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